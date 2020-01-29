الجيش السوري يستعيد معرة النعمان من «النصرة»

المصدر: دمشق- وكالات

تمكن الجيش السوري من تحرير مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب من إرهابيي جبهة النصرة، وبدأت وحدات الهندسة في الجيش عمليات التمشيط ونزع الألغام وتفكيك العبوات، فور دخول المدينة، في وقت بدء عشرات الآلاف من السكان موجة نزوح باتجاه المناطق الشمالية.

يأتي ذلك بعد ساعات من سيطرة الجيش السوري على بلدة كفرومة بالقرب من مدينة المعرة (جنوب غرب)، وسط عملية عسكرية ينفذها الجيش في ريفي إدلب وحلب على محاور مختلفة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن قائد ميداني قوله، إن «الجيش السوري اقتحم المعرة من 3 محاور ووقعت اشتباكات عنيفة مع من تبقى من إرهابيي النصرة داخل المدينة».

وأضاف إن «وحدات الجيش تقوم بتثبيت نقاطها داخل معرة النعمان بالتزامن مع قيام وحدات الهندسة بتمشيط المدينة وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها مسلحو النصرة».

وكانت وحدات من الجيش سيطرت الاثنين على عدد من البلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ووصلت إلى الطريق الدولي بين حلب وحماة في المنطقة الواقعة بين معرة النعمان وسراقب وقطعت الطريق شرقاً باتجاه بلدة الدانا، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في ريف حلب وسط اشتباكات عنيفة.

انزعاج تركي

تركيا الداعمة الأساس لجبهة النصرة وفصائل أخرى عميلة لها في شمال سوريا، لم يرقَ لها التقدم الذي يحرزه الجيش السوري.

وهددت وزارة الدفاع التركية، أنها «لن تتردد في الرد على أي عمل يعرّض أمن نقاط المراقبة التركية في إدلب للخطر، على خلفية تقدم الجيش السوري في مدن قريبة من نقاط المراقبة التركية».