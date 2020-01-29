اجتماع وزاري عربي السبت بشأن الصفقة

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب)

تعقد الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية السبت في القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة صفقة القرن، بحسب ما أعلنت الجامعة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي للصحافيين، إن «وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً السبت في مقر الجامعة العربية بحضور الرئيس الفلسطيني لبحث ما يسمى بصفقة القرن».

وأوضح أن «الاجتماع يعقد بناء على طلب فلسطين».

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان أمس، إن «محاولة فرض أية حلول (للقضية الفلسطينية) بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح». وشدّد على أن «الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي».