موسكو تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى “التفاوض مباشرة”

المصدر: (موسكو - أ.ف.ب)

دعت روسيا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الشروع في «مفاوضات مباشرة» لإيجاد «تسوية مقبولة للطرفين» بعد إعلان دونالد ترامب عن خطته للشرق الأوسط.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالات أنباء روسية: «يجب الشروع في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين.

لا نعرف ما إذا كان المقترح الأمريكي مقبولاً للطرفين أو لا. علينا أن ننتظر ردود فعل الأطراف المعنية». وأضاف: «المهم هو أن يعبّر الفلسطينيون والعرب عن آرائهم»، مشيراً إلى أن موسكو ستقوم بـ«دراسة» الخطة الأمريكية. وأعربت روسيا أكثر من مرة عن استعدادها لاستقبال مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.