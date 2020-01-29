الحوثيون ينهبون مستودعاً في حجة

المصدر: (عدن - وكالات)

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، نهب أحد مستودعاته في منطقة تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الموالية لطهران. وأوضح بيان البرنامج، أن الجناة من الميليشيا.

مشيراً إلى سرقة 127.5 طناً من المساعدات في محافظة حجة، شمالي اليمن. وأكد مسؤولو الإغاثة في اليمن أن عناصر من الميليشيا الحوثية هم من قاموا بنهب المساعدات.

وذكرت الأسوشيتد برس أن مسؤولاً أكد لها نهب المساعدات من قبل الحوثي، لكنه اشترط عدم الكشف عن اسمه خشية الانتقام.ويعيش ملايين اليمنيين على شفا المجاعة ويعتمدون على المساعدات الغذائية بشكل كبير، لكن الإعانات الدولية تتعرض باستمرار للنهب من قبل ميليشيا الحوثي.