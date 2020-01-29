السعودية تجدد دعمها لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

المصدر: البيان الإلكتروني

جددت المملكة العربية السعودية، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها بعد اطلاعها على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان "رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا"، تأكيد دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وذكّر البيان ببذل السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جهود كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وقد كان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية العام 2002م، وقد أكدت المبادرة ـ بوضوح ـ أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي.

وختم البيان بالقول إن المملكة تقدر الجهود، التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في ومفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.