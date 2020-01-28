أول صورة لخريطة دولة فلسطين بحسب "صفقة القرن"

المصدر: البيان الإلكتروني

في أعقاب المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، نشر ترامب أول صورة لما وصفه بخريطة الدولة الفلسطينية بعد تطبيق خطته لتسوية القضية الفلسطينية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: «هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية».

وكان ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ما أطلق عليه «خطة السلام» من أجل تسوية القضية الفلسطينية، وحسب تصريحاتهما ستكون القدس عاصمة لإسرائيل وجزء من القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.