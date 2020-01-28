اجتماع طارئ للجامعة العربية السبت لمواجهة «صفقة القرن»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، اليوم الثلاثاء أن فلسطين طلبت رسمياً عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث سبل مواجهة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن اللوح القول إن «الاجتماع المقرر عقده السبت المقبل يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب موقفاً عربياً موحداً، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، والقضاء على مبدأ حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيطرح خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مساء اليوم، وذلك رغم معارضة الفلسطينيين للخطة، التي وصفوها بأنها «مؤامرة» لإنهاء تطلعاتهم لإقامة دولتهم المستقبلية.