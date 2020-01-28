رئيس الجزائر يستقبل عبدالله بن زايد

المصدر: وام

استقبل عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء للرئيس الجزائري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للجزائر الشقيقة مزيدا من التقدم والنماء.

كما نقل سموه دعوة قيادة دولة الإمارات إلى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لزيارة دولة الإمارات وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

من جانبه حمل رئيس الجمهورية الجزائرية سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من الازدهار والتقدم.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الجزائر - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.

حضر اللقاء .. يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية.