الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهابيين بتيزي وزو

المصدر: (الجزائر- البيان)

دمرت مفرزة للجيش الجزائري مخبأ للإرهابيين، إثر عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائري.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني بتمنراست وبرج باجي مختار، 11 شخصاً وضبطت 30 مولداً كهربائياً و16 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و930 قرصاً مهلوساً. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني ستة أشخاص وضبطوا ثلاث بنادق صيد وكمية من الخراطيش بباتنة، ورفلة وتيارت، في حين تم توقيف مهرب بحوزته 3730 وحدة من مادة التبغ بتبسة.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصاً كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران، فيما تم توقيف 39 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست، إن أميناس، عين تموشنت وتبسة.