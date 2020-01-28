ألمانيا تدين استهداف السفارة الأمريكية

المصدر: (برلين - وكالات)

أدانت الحكومة الألمانية، الهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية في بغداد، بأشد العبارات.

وقالت نائبة الناطق باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، أمس، في برلين: «إنه هجوم غير مسؤول، يفاقم من الوضع المتوتر بالفعل».

وذكرت ديمر أنه يتعين على كافة المسؤولين في المنطقة، المساهمة في مواجهة هذا التصعيد. وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الوضع بالنسبة للسفارة الألمانية النائية عن نظيرتها الأميركية لم يتغير بالهجوم على نحو مبدئي. وكانت السفارة الأميركية في بغداد، تعرضت الليلة الماضية إلى قصف بخمسة صواريخ كاتيوشا، سقط أحدها على مبنى السفارة، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.