علاوي: تباً لسلطة لا تحمي شعبها

المصدر: (بغداد- وكالات)

أكد رئيس وزراء العراق الأسبق زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أن «العنف المفرط سيؤدي إلى ردود أفعال أشد».

وقال علاوي، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «تباً لسلطة لا تستطيع أن تحمي شعبها، هل نسيتم أيام معارضة نظام صدام حسين، ارفعوا أيديكم عن شعبنا المحتج في الناصرية، فالعنف المفرط سيؤدي إلى ردود أفعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم لـ 39 مليون عراقي».

وتأتي تغريدة علاوي بعد مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة أكثر من 10 آخرين عندما اقتحم مسلحون ساحة التظاهر المركزية الليلة الماضية، وسط مدينة الناصرية.