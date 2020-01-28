دفاعات «النصرة» تتهاوى أمام الجيش بريف إدلب

المصدر: (الحسكة – عبدالله رجا)

أكدت مصادر «البيان»، أن خطوط دفاع «جبهة النصرة» تتهاوى أمام التقدم السريع للجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتمكن الجيش من فرض سيطرته على قرى وبلدات جديدة بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي «النصرة» وحلفائها، فيما أفادت مصادر عسكرية مطلعة بأن المسلّحين تراجعوا بشكل سريع في ظل تقدم الجيش، بغطاء جوي روسي.

وأكد مصدر لـ«البيان»، انهيار الخطوط الدفاعية للفصائل المسلّحة في محيط معرة النعمان ومعظم مناطق ريف إدلب الجنوبي، لافتاً إلى أن المعركة الاستراتيجية ستكون في الطريق المؤدية إلى جبل الزاوية، مشيراً إلى أن هذا الجبل يعد من أبرز المعاقل لجبهة النصرة. وتوقع المصدر معارك طاحنة في الأيام القليلة المقبلة، للسيطرة على هذا الجبل.

وعزز الجيش السوري قواته في ريف اللاذقية، التي تعتبر أبرز معاقل «جبهة النصرة» والجبهة التركستانية. ويعمل الجيش لتخفيف الضغط من خلال فتح أكثر من جبهة ضد «جبهة النصرة» وحلفائها، من أجل سرعة السيطرة على إدلب.