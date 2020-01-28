انطلاق جسر الإخلاء الجوي لنقل المرضى من اليمن إلى مصر والأردن

المصدر: وام

أطلقت " قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن " بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية جسر الإخلاء الجوي ( طائرات الرحمة ) لنقل المرضى و الحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية.

و قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن هذا الجسر يأتي إلحاقا لما أعلن عنه سابقا من مبادرة إنسانية في 14 مايو من العام 2018 من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف وينضوي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية و وقوفا مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.