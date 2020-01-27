أمريكا تدعو العراق إلى حماية سفارتها في بغداد

المصدر: ا ف ب

دعت الولايات المتّحدة الأحد العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسيّة الأمريكيّة، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأمريكيّة في بغداد.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في بيان "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة".

وأضاف "منذ سبتمبر وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات المدعومة إيرانيًّا ضدّ موظّفين أميركيّين في العراق".

وتابع المتحدّث "لا يزال الوضع الأمنيّ متوتّراً، وما زالت الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران تُشكّل تهديدًا. لذلك، نبقى يقظين".