المسماري: تركيا نقلت 8 آلاف مرتزق إلى ليبيا

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة الليبي اللواء أحمد المسماري أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا بلغ 8 آلاف مرتزق.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحافي، أمس، أن تركيا تنقل عناصر جبهة النصرة الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية من خلال المطارات والموانئ.

وتابع: «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقيم ارتباطاته في ليبيا مع مجموعات من مجرمي الحرب، ويحلم بأن يكون له أذرع إرهابية يقول من خلالها ما يشاء»، مؤكداً أن «ليبيا لن تكون نقطة انطلاق للإرهاب، وعملية اليوم رسالة لأنقرة، وقد تتكرر مع أي تهديد».

عمليات استباقية

كما أوضح أن قوات القيادة العامة قامت بـ«عمليات استباقية» عسكرية في منطقة أبو قرين، لكنه شدد على أنها «لا تعد خرقاً لوقف إطلاق النار».

وأشار المسماري إلى أن قوات الجيش الليبي لا تسعى لتطوير الهجوم أو القيام بعمليات عسكرية تقديراً للموقف الدولي، ولعدم سقوط مزيد من الشباب المغرر بهم في الحرب، مبيناً أن الحرب على الإرهاب ستظل مستمرة.

من جهة أخرى، كشف تقرير إخباري، أن مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا من أجل القتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، فروا باتجاه أوروبا، وآخرين في طريقهم إلى هناك.

ولفت التقرير الذي نشره موقع «إنفستيغيتف جورنال»، المتخصص في الصحافة الاستقصائية، ومقره بريطانيا، إلى أن الجيش الليبي، تمكن أيضاً من القبض على شخص، تبين أنه من تنظيم داعش الإرهابي.

وفر هذا الداعشي من سجن تابع لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، إثر هجوم تركيا على الشمال السوري أكتوبر الماضي، وفق ما نقل الموقع الاستقصائي عن مصدر في الجيش الليبي. وتحدث الجيش الليبي، عن أنه خلال 48 ساعة فقط، فرّ 41 إرهابياً سورياً إلى إيطاليا، عبر موانئ في ليبيا.