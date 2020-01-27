محاولة اغتيال الناشط علاء الركابي في الناصرية

المصدر: (بغداد - وكالات)

تداول ناشطون فيديو، لما يقال إنّها محاولة اغتيال أحد قادة التظاهرات في الناصرية جنوب العراق الناشط علاء الركابي بينما المتظاهرون يحمونه.

وكان الركابي، وفي خطوة تصعيدية جديدة، دعا إلى مسيرات على الأقدام من البصرة مروراً بالمحافظات الجنوبية وصولاً إلى العاصمة بغداد إلى المنطقة الخضراء للضغط على الحكومة والطبقة السياسية، من أجل تنفيذ المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون على أن تبدأ هذه المسيرة الجمعة المقبل. ووفق الركابي، فإنّ هناك لقاء بين رئيس الجمهورية ووفد من المحتجين والمتظاهرين سيجري الثلاثاء المقبل.