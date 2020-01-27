ألمانيا تستأنف تدريب القوات العراقية

المصدر: (بغداد - وكالات)

استأنف الجيش الألماني، تدريب قوات عراقية في إقليم كردستان الشمالي، أمس، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعليقه في أعقاب قتل الولايات المتحدة لجنرال إيراني بارز في بغداد. وقال الجيش الألماني، إن قائد القوات الدولية التي تقاتل تنظيم داعش رفع التعليق. واستأنفت ألمانيا التدريب في أربيل، الأحد مع شركائها.

وللجيش الألماني حوالي 90 جندياً في أربيل، فيما لا تزال مهمة التدريب الألمانية في وسط العراق معلقة، ولم ترد أنباء على الفور ما إذا كانت ستستأنف أم لا. وفي تدبير مؤقت، نقلت ألمانيا 35 جندياً من العراق من قواعد في التاجي وبغداد يوم السابع من يناير الثاني، وتحول معظمهم إلى الأردن المجاور.