السعودية تؤكد خلوها من أي حالات إصابة بـ "كورونا"

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد " 2019-nCoV " في المملكة حتى الآن، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي للفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة قوله " إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لفيروس كورونا الجديد وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من الصين وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني " .