"الرصاص" يفشل في وقف زخم تظاهرات العراق

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

عاد زخم التظاهر إلى ميادين العراق مجدّداً، غداة مقتل متظاهرين في مواجهات مع قوى الأمن. وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بإصابة 73 متظاهراً برصاص وغاز مسيل للدموع خلال محاولة قوات مكافحة الشغب إبعاد المتظاهرين عن ساحة البهو وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وقالت المصادر، إن قوات مكافحة الشغب العراقية شنّت عمليات عسكرية لفض تجمعات لمتظاهرين في ساحة البهو وسط الناصرية باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، ما أوقع 73 جريحاً حتى الآن تمّ نقلهم لمستشفيات المدينة. وأوضحت المصادر، أن القوات الأمنية تطارد المتظاهرين في عمليات كر وفر في شوارع المدينة، فيما شوهد دخان كثيف ونيران مشتعلة جراء حرق الإطارات لإعاقة حركة القوات الأمنية وسط المدينة.

ووفق مصادر، فإنّ المتظاهرين أقدموا على إغلاق جسر النصر وتقاطع البهو في الناصرية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من فرض سيطرتها على التقاطع مرة أخرى وإبعاد المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع.

وفي محافظة كربلاء، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي باتجاه الطلبة المتظاهرين، فيما شهدت محافظة البصرة جنوبي البلاد، تظاهرات حاشدة للطلاب، تنديداً بفض قوات الأمن للاعتصام الرئيسي في المدينة، وإحراق خيام المحتجين. وباشر المعتصمون في وسط المدينة بإعادة نصب الخيام، التي أحرقتها القوات الأمنية خلال اقتحام احتجاجهم.

وفي بغداد، استخدمت القوات الأمنية، الرصاص الحي في محاولة لتفريق تجمعات صغيرة في ساحتي الخلاني والوثبة، القريبتين من معسكر الاحتجاج المركزي في ساحة التحرير. وأكّد مصدر في الشرطة، أنّ 17 متظاهراً على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم ستة بأعيرة نارية. ورشق المتظاهرون الشباب قوات مكافحة الشغب بالحجارة وألقوا زجاجات حارقة عليها. وانطلقت صباح أمس، تظاهرات طلابية من جامعات بغداد إلى ساحة التحرير، فيما من المقرر إقامة مسيرات أخرى يقودها طلاب هذا الأسبوع. وتراجع الزعيم الصدري، مقتدى الصدر، عن دعوته لتظاهرات ضد السفارة الأمريكية، إذ أعلن مكتبه إلغاء التظاهرات لما أسماه تجنّب فتنة داخلية.