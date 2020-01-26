تقارير: 41 من مرتزقة أردوغان فروا إلى أوروبا

المصدر: لندن - وكالات

كشف تقرير إخباري، أن مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا من أجل القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج، فروا باتجاه أوروبا، وآخرون في طريقهم إلى هناك. ولفت التقرير الذي نشره موقع «إنفستيغيتف جورنال»، المتخصص في الصحافة الاستقصائية، ومقره بريطانيا، إلى أن الجيش الوطني الليبي، تمكن أيضاً من القبض على شخص، تبين أنه من تنظيم داعش الإرهابي. وقد فر هذا الداعشي من سجن تابع لقوات سوريا الديمقراطية، إثر هجوم تركيا على الشمال السوري في أكتوبر عام 2019، وفق ما نقل الموقع الاستقصائي عن مصدر في الجيش الليبي. وتحدث الجيش الوطني الليبي، عن أنه خلال 48 ساعة فقط، فرّ 41 إرهابياً سورياً إلى إيطاليا، عبر موانئ في ليبيا.

وكان الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، قال إن تركيا نقلت خلال ديسمبر الماضي، نحو 3 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، من أجل القتال إلى جانب حكومة السراج.

وأوضح المسماري، موجهاً حديثه إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان «هل تعلم بأن العديد من السوريين الذين نقلتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا، يستعدون للهجرة بصورة غير شرعية إلى أوروبا».

وأشار المصدر العسكري إلى أن تكلفة رحلة تهريب الشخص الواحد من مدينة الزاوية غربي طرابلس إلى إيطاليا، ارتفعت من 700 دولار إلى أكثر من 1300 دولار، خلال هذا الأسبوع. وقال المصدر: «يعتقد المرتزقة أنهم لن يعودوا إلى تركيا أو سوريا، لذا، فإن محاولة الوصول إلى أوروبا، هي الخيار الأكثر منطقية بالنسبة لهم». وأضاف «نعتقد أن ما لا يقل عن 147 مرتزقة، قاموا بتقديم دفعة مقدماً (للمهربين)، ويخططون للرحيل قريباً».

وفي تطور آخر، تمكن الجيش الليبي من إيقاف 5 أشخاص قرب مدينة الزاوية، كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية تجاه إيطاليا. وقال مصدر الجيش الليبي «أربعة من الخمسة كانوا يعرفون بعضهم البعض في سوريا في السابق، لكنهم قالوا إنهم التقوا جميعاً بالرجل الخامس للمرة الأولى، عندما كانوا يستقلون الطائرة المتجهة إلى ليبيا في إسطنبول».