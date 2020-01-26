الميليشيات الإيرانية تتكبد خسائر فادحة في حلب

المصدر: دمشق - د.ب.أ

كشفت مصادر عسكرية سورية مقتل أكثر من 25 عنصراً من قوات الحرس الثوري الإيراني على أطراف مدينة حلب.

وقال قائد عسكري: «قُتل أكثر من 20 عنصراً، بينهم ضابطان، من قوات الحرس الثوري الإيراني، وأصيب أكثر من 13 آخرين، فضلاً عن تدمير عربة نقل جنود وسيارتي دفع رباعي، في هجوم شنّه مقاتلون من المعارضة السورية على محور جبهة إكثار البذار شمال غربي مدينة حلب».

وأضاف القائد العسكري: «شن مقاتلو المعارضة هجوماً على نقاط الإيرانيين، وعندما طلبوا تعزيزات وصلت عربة نقل الجنود والسيارتان، وتم تدميرها بصواريخ مضادة للدروع، كما تم تدمير دبابة للقوات الإيرانية، وقُتل 5 عناصر على محور بيوت المهنا شمال غربي مدينة حلب».

يأتي هذا فيما تتواصل المعارك في ريف إدلب الشرقي بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة على أطراف مدينة معرة النعمان.

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية سيطر الجيش السوري، مساء أمس، على قرية تلمنس شرقي مدينة النعمان، ووصل الجيش السوري على أطراف مدينة معرة النعمان إلى مسافة نحو 2 كم، وأصبحت الأحياء الشرقية مرصودة نارياً.

وأشار المصدر إلى أنه بعد سيطرة القوات على تلة السودة وقرية معرشمشة شرقي المدينة، تصبح جميع أحياء مدينة معرة النعمان والطريق المؤدية إليها ساقطة نارياً.

وأضاف المصدر أن هناك معارك عنيفة جداً على أطراف بلدة معرشمارين جنوب شرقي المدينة، مع بدء التقدم إليها من محور تلمنس والدير الشرقي، وسط قصف مدفعي وصاروخي على مواقع مسلحي المعارضة على أطراف المدنية، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من مسلحي المعارضة.