اعتقال 7 اشخاص لضلوعهم في اختفاء 90 مليون أوقية من مخازن الهيئة الحكومية

المصدر: (نواكشوط - د.ب.أ)

بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية الموريتانية التحقيق مع سبعة أشخاص، بعدما اعتقلتهم للاشتباه في ضلوعهم في اختفاء نحو تسعين مليون أوقية من مخازن الهيئة الحكومية للأمن في مدينة بوكي جنوب البلاد.

وقالت مصادر أمنية موريتانية لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إنّ المحققين أحالوا المشتبه بهم إلى جهاز شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية للتحقيق في العاصمة نواكشوط، بينما لا يزال مدير مخازن الهيئة مختفياً عن الأنظار ولا يزال البحث جارياً عنه. ومن بين المعتقلين خمسة من عمال المخازن واثنان من تجار المدينة يشتبه في ضلوعهم في العملية.