الأمن التونسي يضبط كمية كبيرة من الألغام

المصدر: (تونس - وكالات)

عثرت قوات الأمن التونسية على كمية كبيرة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة في ولاية قفصة، جنوب غربي البلاد، بحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية، أمس.

وذكر البيان أن «الإدارة العامة للأمن الوطني نجحت في الكشف عن أماكن تعمد العناصر الإرهابية إخفاء كمية مهمة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تمّ طمرها بجبل عرباطة من ولاية قفصة».

وبعد التنسيق مع الجيش، انتقلت الشرطة إلى عمق مرتفعات جبل عرباطة حيث عُثر «على 96 لغماً أرضياً جاهزاً للاستعمال، و390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع كلاشينكوف، ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر».