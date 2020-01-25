عبث الحوثي.. العرض مستمر

المصدر: عدن - البيان

استهدفت ميليشيا الحوثي فجراًَ، نقطة رقابة تشرف عليها الأمم المتحدة، ومستشفى داخل الحديدة، ضمن خروقها المتواصلة لاتفاق ستوكهولم.

ووفق مصادر القوات المشتركة، فإنّ الميليشيا استهدفت سيارة إمداد نقطة رقابة الخامري بسلاح القناصة من سطح منزل خلف عمارة عدي بشارع الخمسين، وهي إحدى النقاط الخمس التي أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار داخل الحديدة.

وذكرت المصادر، أنّ الميليشيا استهدفت بثلاث قذائف، مستشفى 22 مايو، متسببة بمزيد من الدمار في المستشفى الذي يقع على خط التماس بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، وسبق استهدافه من قبل الميليشيا عدة مرات.

وصدّت القوات المشتركة، محاولة تسلل للميليشيا في داخل الحديدة، فيما لقي المشرف الثقافي للميليشيا الحوثية في الساحل الغربي أبو محمد اللاحجي، مصرعه إلى جانب 10 من عناصره. ووفق ما أكّدت مصادر عسكرية، فإنّ الميليشيا دفعت بالعشرات من عناصرها في محاولة تسلل واستحداث تحصينات شرقي معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين ولكن من دون جدوى. ولفتت المصادر إلى أنّ وحدات من اللواء الأول حرس الجمهورية تصدت ببسالة للمتسللين وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار. ولفت الإعلام العسكري، إلى أنّ محاولات التسلل الفاشلة تزامنت مع خروق جديدة للهدنة الأممية من قبل الميليشيا، حيث أطلقت النار بكثافة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء.

إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه جبل هيلان الاستراتيجي الذي يقع في مديرية صرواح غربي مأرب ويربطها بجبهة نهم. وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على جبل هيلان والمناطق المجاورة التي تشرف على طريق مأرب صنعاء الجوف، ويقوم الجيش بعمليات تمشيط واسعة لمواقع الميليشيات في جبل هيلان، مشيرة إلى أن الجيش يتقدم بأسلحة ثقيلة، واستولى على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات.

وتدور معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي في جبهة نهم، حيث تقدم الجيش في هذه الجبهة وسيطر على سلسلة جبال استراتيجية. وأظهر فيديو لحظات استهداف مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية لثكنات وتجمعات الميليشيات في جبهة نهم.