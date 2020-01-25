إجراءات وقائية في مطارات السعودية من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس "كورونا" المستجد في جنوب الصين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وقالت الهيئة في بيان: "اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد في جنوب الصين.

وجاءت هذه التدابير منذ أن تم الإعلان عن ظهور الفيروس، وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً للمطارات والناقلات الجوية المشغلة بالمملكة يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة خصوصا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفيروس فيها".