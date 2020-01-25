أنقرة لـ«المعارضة السورية»: قاتلوا وحدكم

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

تتداول المعارضة السورية المسلّحة والأوساط السياسية السورية نتائج اجتماع قادة سوريين معارضين مع الجانب التركي، حيث وجهت أنقرة رسالة واضحة للمعارضة مفادها ضرورة الاعتماد على ذاتها بعيداً عن الدعم التركي، ودعاها الرئيس التركي للاستعداد للمعركة الكبرى في إدلب، في ظل الهجوم الروسي الكاسح وتقدم الجيش السوري.

واعتبر مراقبون أن الموقف التركي من إدلب، لم يعد كما كان في السابق، خصوصاً في ظل الاحتفاظ بالقواعد العسكرية التركية داخل مناطق الصراع من دون المساس بها، بالتعاون والتنسيق مع الجانب الروسي.

ومن جهة أخرى، بدأت الخلافات تنشب بين هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، وبقية الفصائل المسلّحة، إذ طالبت الفصائل من جبهة النصرة الزج بالسلاح الثقيل في المعارك الدائرة مع الجيش السوري، إلا أن «جبهة النصرة» رفضت، فيما اعتبر مراقبون أنها تسعى لتصفية بقية الفصائل في المواجهة مع الجيش السوري وتجنّب المواجهة الآن.