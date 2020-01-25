مقتل 21 شخصًا بزلزال قوّي في تركيا

المصدر: أ ف ب

أسفر زلزال قوي عن مقتل 21 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من ألف بجروح في شرق تركيا، في وقت واصلت فرق الإنقاذ اليوم "السبت" البحث عن ناجين تحت أنقاض الأبنية المنهارة.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" في وقت مبكر اليوم أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من تحت الأنقاض في محافظة إلازيغ شرق البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن امرأة حامل كانت بين الأحياء تم إنقاذها بعد 12 ساعة على وقوع الزلزال.

وفُقد 30 شخصًا على الأقل بعدما ضرب الزلزال الذي بلغت قوّته 6,8 درجات الجمعة وتم تحديد مركزه في بلدة سيفريجه الصغيرة في محافظة إلازيغ.

وبثّ التلفزيون الرسمي التركي مشاهد للناس وهم يهرعون بذعر إلى الخارج بينما اشتعلت النيران على سطح أحد المباني.