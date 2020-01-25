موريتانيا ترفض التدخل الأجنبي

المصدر: (نواكشوط - وكالات)

أكدت موريتانيا، رفضها كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وعلى رأسها التركي، ودعمها لكل جهود حل الأزمة. وشدد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، على دعم بلاده الكامل للجهود الأممية والدولية ذات الصلة بإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية، وآخرها مؤتمر برلين، واجتماع دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر.

وعبر عن أمله القريب في انتهاء الأزمة الليبية من أجل تفعيل منظومة الاتحاد المغربي الذي يجمع، بالإضافة إلى موريتانيا، كلاً من الجزائر والمغرب وتونس.

وكان محللون وخبراء موريتانيون قد انتقدوا تدخلات تركيا في المنطقة العربية، وخصوصاً تدخلها العسكري في ليبيا، وأكدوا أنها تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار ويعكس مطامعها التوسعية في المنطقة.