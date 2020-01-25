خسائر ميليشيا الحوثي تتفاقم في الضالع

المصدر: عدن - البيان

تفاقمت خسائر ميليشيا الحوثي في المواجهات مع القوات المشتركة في محافظة الضالع، فيما أكد الجيش الوطني أن معركة تحرير صنعاء خيار لا رجعة عنه.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة عند تصدي القوات المشتركة لهجوم كبير شنته ميليشيا الحوثي في غرب محافظة الضالع.

وحسب المصادر فإن الميليشيا المدعومة من إيران شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في النسق الأول لجبهة بتار وفي أطراف منطقة الفاخر على حدود محافظة إب، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة منها أسلحة الدروع، والمضادات الجوية، إلا أن القوات المشتركة تصدت للهجوم بعد اشتباكات عنيفة وكبدتهم خسائر جديدة .

إحباط

وحسب المصادر فإن القوات المشتركة تصدت أيضاً لمحاولة تسلل مجاميع حوثية في منطقة بلاد الحيقي واستحداث ثكنات عسكرية بالقرب من موقع القوات المشتركة في القفة شمال غرب المحافظة.

وأوضحت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت في مناطق بيت الشرجي وقروض الثوخب، بالتزامن مع قصف حوثي على «بتار». عندما حاولت الميليشيا تنفيذ عمليات تسلل لاستعادة مواقع خسرتها في وقت سابق، في منطقتي «بتار والجب».