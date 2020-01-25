فلسطين: لاحديث مع واشنطن عن خطة سلام

المصدر: (رام الله- وكالات)

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أنه لم يتم أي حديث بينها وبين الإدارة الأمريكية «لا بإيجاز أو بإسهاب» حول خطة السلام التي ينوي إعلانها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريباً.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الرسمية، إن «الموقف الفلسطيني واضح وثابت وهو رفض قرارات واشنطن المتعلقة بالقدس وغيرها من القضايا، وبكل ما يتعلق بصفقة القرن المرفوضة».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين، وستتحدث معهم مجدداً حول خطة السلام التي من المتوقع طرحها قريباً، بحسب ما أوردته «وفا».

وأعلن ترامب، أول من أمس، أنّه يعتزم كشف خطّته للسلام في الشرق الأوسط قبل الزيارة التي سيقوم بها نتانياهو إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.