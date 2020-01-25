المصدر: (تونس - وكالات)

أعلن القنصل التونسي العام في مدينة مصراتة الليبية، توفيق القاسم، عن قرب ترحيل 54 من «أيتام» مسلحين تونسيين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، ولقوا مصرعهم في ليبيا منذ سنوات. وجاء إعلان السلطات التونسية، أثناء وصول 6 من أبناء التونسيين «الدواعش» إلى مطار تونس قرطاج الدولي على متن طائرة قادمة من مصراتة، غربي ليبيا.

وزار وفد تونسي رسمي، الخميس، مدينة مصراتة في غرب ليبيا، بغرض استلام الأطفال الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً وتكفل بهم الهلال الأحمر الليبي مع عشرات الأطفال من جنسيات أخرى، وآواهم في مركز استقبال بمصراتة الواقعة على بُعد 240 كلم غربي سرت.