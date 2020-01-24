الكويت تستدعي السفير الإيراني

المصدر: البيان الإلكتروني

استدعت وزارة الخارجیة الكويتية الیوم الجمعة السفیر الإیراني لدى الكویت محمد ایراني حیث اجتمع مع نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله وذلك على خلفیة تكرار تصریح قائد القوات الجو فضائیة في الحرس الثوري في إیران والذي ذكر فیه أن قاعدة علي السالم في الكویت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملیة التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وأعرب الجارالله عن استیاء واستغراب الكویت لتكرار مثل ھذه التصریحات مجددا تأكید نفي دولة الكویت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم مشیرا إلى ما سبق وأن نفتھ رئاسة الأركان العامة للجیش في بیانھا عن مشاركة أي من القواعد

الكویتیة في ھذه العملیة وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وطلب الجارالله من السفیر الإیراني أن یصدر عن المسؤولین في إیران توضیح حقیقة موقف الكویت المشار إلیھ وأن لا یتم تكرار مثل ھذه التصریحات التي من شأنھا الإساءة للعلاقات بین البلدین.

حضر اللقاء مساعد وزیر الخارجیة لشؤون آسیا السفیر علي السعید ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب نائب الوزیر السفیر أیھم العمر.