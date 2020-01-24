بدعم إماراتي.. افتتاح أكبر مركز إنزال سمكي غرب اليمن

المصدر: المخا، حضرموت - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول من أمس أكبر مركز إنزال سمكي في الساحل الغربي باليمن وذلك في منطقة الفازة بمديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة بعد أن استكملت إعادة تأهيل المشروع.

ويضم المركز - الذي تم تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة - ساحة كبيرة لبيع الأسماك ومخزناً من 12 حجرة لأدوات الصيد ومبنى إدارياً من 8 غرف و 12 دورة مياه وخمس غرف لتخزين الأسماك وقاعة اجتماعات وحجرتين للمولد الكهربائي ومسجداً وثلاث غرف للحراسة وبوابتين رئيسيتين ومقراً لجمعية الصيادين يتكون من أربع غرف.

وجاء تنفيذ هذا المشروع بديمومة متواصلة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ الوهلة الأولى لتحرير مناطق الساحل الغربي الممتد من باب المندب جنوب غرب وحتى النخيلة شمال غرب بهدف إرساء عوامل الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتحسين دخل الفرد في الساحل ليعيش بكرامة.

فرحة عارمة

وعبر الصيادون بمنطقة الفازة عن فرحتهم بافتتاح هذا المشروع الذي انتظروه طويلاً ليحقق حلمهم ويعيدهم لممارسة مهنتهم لكسب الرزق.

وقال عبدالله الحبيشي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي إن هذا المشروع يستفيد منه أكثر من 3000 صياد في مركز منطقة الفازة والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أن المشروع يعد الـ 24 من بين جملة المشاريع التي نفذتها الهيئة على امتداد الساحل الغربي، وأكد أن المشاريع التي جرى تنفيذها وافتتاحها في الساحل الغربي بدعم إماراتي، أسهمت بصورة مباشرة في التخفيف من معاناة اليمنيين وإعادة الحياة للأهالي في مختلف قرى ومناطق الساحل.

على صعيد آخر، واصلت الإمارات - عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر - تسيير قوافل الإغاثة إلى أهالي مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، ومدينة حبان القديمة في مديرية حبان بمحافظة شبوة.

ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي 400 سلة غذائية، تزن «33 طناً و128 كيلوجراماً» على 2050 فرداً من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق «قصيعر، والحافة، وعسد الفاية، وسرار» بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت بالإضافة إلى 200 سلة غذائية تزن «16 طناً» استهدفت 1400 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة وذوي الدخل المحدود في مدينة حبان القديمة.

دعم

وعبر المستفيدون من القوافل الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على دعمها المتواصل لمختلف المحافظات اليمنية المحررة، استمراراً لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء زايد الأوفياء.