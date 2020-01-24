السيسي: العالم رأى تحوّل مصر إلى واحة للاستقرار

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن العالم أجمع رأى كيف تحوّلت مصر في أعوام قليلة إلى واحة للأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن ما تحقّق على أرض مصر من إنجازات، سيكون مرتكزاً للانطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة، أن عيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري، لافتاً إلى أن عيد الشرطة المصرية ليس يوماً مقصوراً على رجالها فحسب، وإنما هو عيد لكل المصريين فأبناؤها لم يكونوا منفصلين في يوم من الأيام عن آمال الوطن وآلامه وهم أيضاً جزء من نسيجه الوطني.

وقال السيسي مخاطباً رجال الشرطة: «إن ما تخوضونه من حرب شرسة بالتعاون مع أقرانكم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب، سيظل محل تقديري واعتزازي وكل شعبنا العظيم».