مقتل متظاهر في البصرة.. ونداء استغاثة من المحتجين

المصدر: بغداد - وكالات

قتل متظاهر، وأصيب 7 آخرون بجروح، خلال إطلاق ميليشيات مسلحة النار، فجر أمس، باتجاه مجموعة من المتظاهرين في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وأشار مصدر إلى أن الشاب القتيل لم يكن يحمل أوراقاً ثبوتية، وانتظرت الشرطة أحد أفراد عائلته لتحديد هويته، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق ضد «مهاجمين مجهولين».

ووجه المحتجون نداء استغاثة إلى شيوخ عشائر البصرة لحمايتهم من بطش الميليشيات المسلحة، بالتزامن مع تصعيد المحتجين لحراكهم الشعبي في المحافظة الجنوبية. وأغلق المحتجون العديد من الطرق الرئيسة وسط المحافظة، رفضاً لتسويف مطالبهم. ولاستعادة الزخم وتشديد الضغط على السلطات، بدأ المحتجون مطلع الأسبوع بقطع الطرقات في العاصمة ومدن جنوبية، لكنهم ووجهوا بعنف متزايد أيضاً. وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ الاثنين الماضي إلى 12 متظاهراً، بحسب المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وقال عضو المفوضية علي البياتي إن «العنف ضد المتظاهرين مستمر بشكل واضح». وأضاف أن الجماعات المسلحة المجهولة التي تستهدف المحتجين تظهر أن قوات الأمن غير قادرة على حماية المواطنين. واتهم المتظاهرون السلطات بالازدواجية في التعاطي مع المسائل الأمنية.