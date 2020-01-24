تضرر ألفي دونم زراعي في قطاع غزة مبيدات إسرائيلية سامة

المصدر: (غزة- د.ب.أ )

أشار تقرير حكومي نُشر في قطاع غزة، أمس، إلى أن أكثر من ألفي دونم زراعي في القطاع تضررت من جراء قيام إسرائيل أخيراً برش مبيدات سامة على أراضٍ زراعية.

وقدر التقرير قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية شرقي القطاع نتيجة رشها بالمبيدات السامة بمليون وربع المليون دولار.وذكر التقرير أن الأضرار شملت معظم الزراعات الشتوية مثل القمح والشعير والفول والبازيلاء والملفوف والبصل والكوسا، بالإضافة للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.

واعتبر التقرير الحكومي أن رش إسرائيل المبيدات السامة على الأراضي الزراعية يمثل جريمة بشعة، مطالباً المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الخسائر المسجلة ومحاسبة إسرائيل على ذلك.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن مروحيات إسرائيلية عمدت على مدار عدة أيام متتالية هذا الأسبوع على رش مبيدات سامة على الأراضي الزراعية الواقعة قرب السياج الفاصل شرق غزة.

وترش إسرائيل مع مطلع كل عام مبيدات كيميائية على طول السياج العنصري الفاصل الممتد بطول نحو 40 كيلومتراً شرق القطاع لاعتبارات أمنية على حد قولها.