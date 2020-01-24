مقتل شقيقين برصاص قيادي حوثي

المصدر: (عدن-وكالات)

قُتل شقيقان برصاص قيادي في ميليشيا الحوثي الإيرانية بدم بارد أمام المارة، في العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر محلية بأن قيادياً في ميليشيا الحوثي، يدعى إبراهيم الزبيري، أطلق الرصاص على اثنين إخوة وأرداهما قتيلين، وأصاب ثالثاً، بعد رفضهم تأجير أرضيتهم له في شارع النصر بسعوان.

ووفقاً للمصادر، فإن القاتل الزبيري، لم يكتفِ بإطلاق الرصاص الحي على الأشقاء الثلاثة، الذين دافعوا على أرضهم، بل قام بمنع إسعافهم، وهدد أي شخص يحاول إسعافهم بإطلاق الرصاص عليه.

وتمارس ميليشيا الحوثي جرائم مستمرة بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، وتعمل عصابات تابعة لها على نهب أراضي المواطنين تحت سطوة السلاح.