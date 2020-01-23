اجتماع لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي" اليوم في الجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الجزائر أنها ستستضيف الخميس اجتماعاً لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأكدت الخارجية في البيان "بمبادرة من الجزائر، سينعقد يوم الخميس 23 يناير 2020، بالجزائر العاصمة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية المالي" سيحضر أيضاً "هذا الاجتماع، نظراً لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار".

وشددت الخارجية الجزائرية على أن اللقاء المتوقع أن يبدأ عند الساعة 7,00 بتوقيت غرينتش "يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين".

وأشار البيان إلى أنه سيتم "استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا" خلال اللقاء، بهدف "تمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته"، وفق "يورونيوز".

وكثفت الجزائر مشاوراتها في الأسابيع الأخيرة للإسهام في إيجاد حل سياسي في ليبيا، مع حرصها على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي النزاع الليبي ورفضها للتدخلات الخارجية في هذا البلد الذي تتشارك معه حدوداً بطول ألف كلم تقريباً.

وأوضح الخبير والدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي لفرانس برس أنّ "الجزائر دعت دوماً إلى إشراك جيران ليبيا لأنّهم يعانون بصورة مباشرة من الآثار الجانبية للأزمة". وأضاف "يعانون من تلك الآثار بوصفها تهديدا عسكريا وأيضا عبئا اقتصاديا (...) ويجري ذلك على حساب تنمية جيران ليبيا".