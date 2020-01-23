الإمارات والسعودية تدينان هجوم بوركينافاسو

المصدر: (أبوظبي، الرياض - وام )

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في شمال بوركينافاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وفي السياق ذاته، أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر أمس موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.