المصدر: (برلين - د.ب.أ)

طالب النائب البرلماني الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر، أولاف إن دير بيك، وزارة التنمية الألمانية بتولي دور ريادي في المساعدات الدولية لليبيا. وقال بيك، إن مؤتمر ليبيا الذي انعقد في ديوان المستشارية كان مجرد خطوة أولى مهمة، مضيفاً أنه يتعين على ألمانيا الآن انتهاز فرصتها كمفاوض وتولي على نحو فعّال تنسيق التعاون التنموي للمجتمع الدولي في ليبيا بجانب التصرف العسكري والدبلوماسي.

وأشار بيك، إلى الأوضاع في مخيمات اللجوء في ليبيا، والتي وصفها بالكارثية، وقال: «إذا لم نحسّن هذه الأوضاع، ستتحول أي عملية في البحر المتوسط مجدداً إلى مهمة لإنقاذ لاجئين، لأن هؤلاء الأفراد محقون في فرارهم من الأهوال».