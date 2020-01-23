هدنة ليبيا تترنّح

المصدر: طرابلس - البيان

لم يكد ينتهي مؤتمر برلين حتى عادت ميليشيات طرابلس إلى خرق الهدنة في ليبيا، بقصفها مطار معيتيقة الدولي، بما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية فيه، حيث أجبر القصف العشوائي للميليشيات سلطات المطار على إغلاق المجال الجوي ونقل الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة، فيما تمّ تعليق الرحلات حتى إشعار آخر.

ستة صواريخ غراد سقطت على المطار، في ممارسات معتادة للميليشيات، فيما استمر المرتزقة السوريون في ارتكاب الخروقات بحق الهدنة، وفق ما أكّد آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب. لم ترض مخرجات مؤتمر برلين، الميليشيات، فأقدمت على ارتكاب الخروقات بحق الهدنة، إذ إنّها لن تلتزم بتنفيذ توصيات المؤتمر، لا سيّما البند المتعلّق بوقف إطلاق النار، بحسب تصريحات المحجوب.

ويمضي المحجوب إلى القول، إنّ مرتزقة الوفاق بادروا بإطلاق القذائف تجاه وحدات الجيش الوطني المتمركزة بمحوري طريق المطار وأبوسليم، ما استوجب الرد والتعامل مع مصادر النيران، رغم التزام القوات المسلحة التام بالهدنة.

ولم تمر سوى ساعات على خرق الهدنة، أفشل الجيش الوطني الليبي هجوماً للميليشيات على مواقع الوحدات العسكرية في طرابلس، وأسقط طائرة مسيرة تركية، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري.