المصدر: (الجزائر - وكالات)

أعلنت الجزائر أنها ستستقبل، اليوم، اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية. وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان: «بمبادرة من الجزائر، سينعقد الخميس بالجزائر العاصمة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر»، مضيفة أن وزير الخارجية المالي سيحضر الاجتماع.

بدوره، صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، في بيان، بأن الاجتماع سيتناول بحث التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي.