طائرات أمريكية تحلّق فوق الحسكة للمرة الأولى

المصدر: دبي - البيان

للمرة الأولى منذ سيطرته على أجزاء من الأراضي السورية شرقي البلاد، قام الجيش الأمريكي باستعراض جديد، عبر تسيير مروحياته على علو منخفض في سماء مدينة الحسكة، تبعها تحليق طائرة حربية.

وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، فإن طائرات أمريكية حلقت فوق المدينة على علو منخفض، وبشكل دائري، ولمدة تجاوزت الساعة تقريباً، ظهر أمس، قبل أن تعود للتحليق مجدداً.

«سبوتنيك» أكدت أن الطائرات الأمريكية أجرت للمرة الأولى خلال تحليقها في سماء المدينة، التي تضم مراكز ومواقع مدنية وعسكرية سورية، مناورات بشكل دائري، وحلقت على جميع الجهات ضمن المدينة.

قصف جوي

في الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن سكان ومسعفين، قولهم إن ضربات جوية قادتها روسيا، قتلت 40 شخصاً الثلاثاء في شمال غربي سوريا، في إطار هجوم كبير للجيش السوري في ريفي حلب وإدلب.

وأضافوا أن أسرة مؤلفة من ثمانية أفراد، بينهم ستة أطفال، لقيت حتفها في قرية كفر تعال غربي حلب، التي تسيطر عليها الحكومة، بينما قتل تسعة مدنيين آخرين في معر دبسة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقتل 22 مدنياً آخرون على الأقل، في ضربات أخرى نفذتها طائرات حربية سورية وروسية على مواقع لـ «المعارضة» في مناطق ريفية تعرضت لقصف عنيف.

ويقول مسعفون ووكالات إغاثة، إن القصف الجوي، الذي نشرت موسكو خلاله قوات خاصة على الأرض للتوغل في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة المسلّحين، ألحق الخراب بعشرات البلدات، وتسبب في دمار مستشفيات ومدارس.

وقال التلفزيون الرسمي السوري، إن امرأتين وطفلاً قتلوا في هجوم بصاروخ نفذه «إرهابيون»، على حي مزدحم في حلب.

نزوح

المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحدث عن تواصل عملية نزوح المدنيين من مدن وبلدات وقرى بالقطاع الغربي من الريف الحلبي، على خلفية التصعيد الجديد للنظام السوري و«الضامن» الروسي، مشيراً إلى نزوح أكثر 10 آلاف عائلة، يبلغ عددهم نحو 70 ألف مدني، أجبروا على النزوح من المنطقة خلال التصعيد المتواصل منذ أسبوع.

المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان أمس، قال إن نسبة كبيرة جداً من الذين نزحوا خلال هذه الفترة، هم في الأصل نازحون من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى، إلى ريف حلب الغربي. وأشار إلى أن عملية النزوح تجري أغلب الأحيان إلى ريف إدلب الشمالي الغربي، بالقرب من الحدود السورية مع لواء إسكندرون التركي، لافتاً إلى أن أعداد النازحين منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى الآن، بلغت نحو 400 ألف مدني، نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، بالإضافة لريف حلب الغربي.