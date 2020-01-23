عباس: إسرائيل تتحمّل مسؤولية التعطيل

المصدر: رام الله - البيان، وكالات

حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إسرائيل، مسؤولية انسداد أفق العملية السياسية، جراء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة برعاية دولية. وأشار عباس، لدى استقباله في رام الله، الحاكم العام لأستراليا، الجنرال ديفيد هيرلي، إلى مواصلة إسرائيل للنشاطات الاستيطانية والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، والسعي لتغيير طابع مدينة القدس «ما يقوض بشكل فعلي حل الدولتين، المدعوم من قبل المجتمع الدولي».

وجدد عباس التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لأية محاولات لحل القضية الفلسطينية بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية. وقال إن «القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بشكل منحاز وداعم للاحتلال ومخالف للقانون الدولي، يتطلب وجود آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية أي مفاوضات مقبلة تنهي الاحتلال الإسرائيلي».

كما أكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية، للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية داخل مدينة القدس المحتلة، وباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لنتمكن من إجرائها في أقرب فرصة ممكنة.