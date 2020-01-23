السعودية تطالب واشنطن بشطب السودان من لائحة الإرهاب

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

طلبت المملكة العربية السعودية، أمس، من الولايات المتحدة، إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدول السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، في الرياض، بالمبعوث الأميركي للسودان، السفير دونالد بووث، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت قناة الإخبارية الحكومية، عن الوزير السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، قوله: «أكدنا لواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب».

وأكد قطان خلال اللقاء، دعم السعودية لأمن السودان واستقراره، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، مشدداً على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير السودانيين ومصلحتهم.

وثمّن جهود الحكومة الانتقالية الحالية في السودان، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون مع دول الإقليم والعالم كافة، لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها، وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان ومساندته.