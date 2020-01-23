انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة في تونس

المصدر: (تونس- البيان)

ينطلق رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم، في مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب والمنظمات الوطنية.

وستشمل المشاورات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وعدداً من المنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

وأكّد الفخفاخ، أنّه سيعمل على أن تكون حكومته متناغمة مع ما عبّر عليه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى أنّ حكومته ستتكوّن من فريق مصغر ومنسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية.

بدوره، دعا حزب قلب تونس، رئيس الحكومة المكلف، إلى الانفتاح على كل القوى الحية والأحزاب السياسية دون إقصاء، داعياً إلى وضع البرنامج الملائم حتى يضمن الحزام السياسي والبرلماني التغلب على التحدّيات وتحقيق الأهداف المرجوّة من أجل أن تخرج تونس من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعية، على حد قوله.

إلى ذلك، أعرب حزب قلب تونس، عن عدم ارتياحه للطريقة التي اعتمدها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في اختيار رئيس الحكومة المكلّف، مشيراً إلى أنّ سعيّد لم يتشاور بشكل مباشر مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات والممثّلة في مجلس نواب الشعب، إضافة إلى عدم اعتماده على الأسماء المقترحة للتكليف، وذلك خلافاً للمنهجيّة التي أقرّها بنفسه.