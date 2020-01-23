إفشال هجوم حوثي شرق الدريهمي

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أحبطت القوات المشتركة اليمنية، هجمات حوثية على مواقعها جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن. بالتزامن مع مقتل ثالث قيادي في ميليشيا الحوثي في المواجهات العنيفة الدائرة في منطقة نهم المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء، كما قتل معه عشرون آخرون، فيما دعا المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث إلى التعجيل باستئناف محادثات السلام.

وقالت مصادر ميدانية، إن ميليشيا الحوثي شنت، الليلة الماضية، هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي من أكثر من اتجاه، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية، دارت على إثرها مواجهات عنيفة بين الجانبين. وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وكبدت عناصر الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

صعدت ميليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها المسلحة والقصف المدفعي على مواقع القوات المشتركة ومساكن المواطنين في عدة جبهات بمحافظة الحديدة.

وذكر الجيش الوطني أن القيادي الحوثي عباس الديلمي لقي مصرعه أمس مع 20 عنصراً من الميليشيا في المواجهات الدائرة في جبهة نهم بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي بإسناد من مقاتلات التحالف. حيث سبقه بيوم مقتل قائد كتائب الموت جابر المؤيد، ومسؤول التجنيد في الجبهة محمد فضيل.

توجيه

من جهته وجه قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز رسالة من ⁧‫الخطوط الأمامية للقتال في جبهة نهم‬⁩ دعا فيها الجيش لمواصلة التقدم نحو ⁧‫صنعاء‬⁩ لاستعادتها من قبضة الميليشيات، وقال إن هذه هي المعركة الحاسمة للتخلص من الكهنوت الحوثي..

إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، إن منتسبي القوات المسلحة يخوضون معارك ميدانية ضد ميليشيا الحوثي المتمردة على امتداد مختلف الجبهات في صنعاء والجوف والبيضاء وصرواح بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أن الميليشيات المتمردة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ربط اتفاق السلام

سياسياً قال المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث إن اتفاق استوكهولم قد أدى المهمة الأساسية وهي حماية مدينة الحديدة الساحلية وميناؤها من الدمار الذي كان ينتظرها في حال استمرت الحرب، ورأى أن الفرصة مواتية للانطلاق نحو اتفاق شامل.

وفي تصريحات صحفية قال غريفيث إنه لا ينبغي ربط اتفاق السلام الشامل بتنفيذ كامل لاتفاق استوكهولم، وأكد أنه يسعى لإقناع أطراف الصراع بالذهاب إلى مشاورات غير مشروطة تتعاطى «مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية».

وقال: «رؤيتي هي أن ندعم الطرفين في الوصول إلى اتفاقية تتمتع بأقصى حد ممكن من الاتزان والاستدامة، وتُطلِق عملية انتقالية تشمل الجميع وتسمح لليمنيين بمساءلة قادتهم إزاء التزاماتهم، وإعادة إعمار بلادهم ومؤسسات دولتهم ».

تصفية

تتواصل التصفيات الداخلية بين قيادات الميليشيا الحوثية في صنعاء وعدد من الجبهات المختلفة، خصوصاً الجنود الفارين من المعارك. وأكد مصدر يمني أن ما يسمى بالأمن الوقائي الحوثي صفى أكثر من 20 مسلحاً حوثياً فروا من الجبهات في مديرية نهم خلال الـ24 ساعة الماضية، كما جرت تصفية قيادي في مديرية جبن بمحافظة الضالع.