«السيادي السوداني» يعتمد 3 وزراء دولة جدد

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

قال عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي محمد الفكي سليمان، أمس، إن مجلس السيادة اعتمد رسمياً 3 وزراء دولة لوزارات الخارجية، والعمل، والبنية التحتية.

وأكد الفكي، أنه تم اعتماد الأسماء الثلاثة بعد ترشيحهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في وقت سابق لتولي وزارات الدولة. وأشار إلى أن الأسماء الثلاثة تضم منسق السياسيات بمنظمة كفاية الأمريكية عمر قمر الدين ليصبح وزيراً بالدولة بالخارجية، واستيفن أمين وزير دولة بالعمل، وحازم إيهاب للبنية التحتية، وعمر قمر الدين وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية. وكان حمدوك يرغب في تعيين 6 وزراء دولة لكنه تراجع عن ذلك، وتم تقليص العدد إلى 3 فقط،

وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية الجديد عمر قمر الدين إسماعيل كبير استشاري السياسات بمنظمة كفاية الأمريكية بواشنطن منذ عام 2007 إلى الآن، كما أنه المنسق الأعلى لوزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول واشنطن 2006، وخريج كلية الاقتصاد والإحصاء بجامعة الخرطوم. ودرس قمر الدين بجامعة هارفارد في أمريكا وحصل على ماجستير الإدارة العامة إلى جانب زمالة معهد كار ( كار) لحقوق الإنسان بالجامعة.