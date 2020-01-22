اليمن.. تحرير سلسلة جبلية شرق صنعاء

المصدر: (عدن، صنعاء - البيان)

حررت القوات المشتركة سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق صنعاء كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية في وقت استسلم العشرات من عناصر الميليشيا بعد مصرع اثنين من قادتهم في المعارك الدائرة في شرق صنعاء لليوم الرابع على التوالي، وسط تقدم قوات الجيش وتحرير عدد من المرتفعات الجبلية.

وذكرت مصادر عسكرية أن جابر المؤيد قائد كتيبة الموت التابعة للميليشيا والقيادي الحوثي يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في جبهة نهم لقيا مصرعهما مع آخرين في المواجهات التي تدور في المديرية وأن العشرات من أفراد الكتيبة استسلموا لقوات الجيش، التي تمكنت من استدراج المجموعة والقضاء على بعض أفرادها وأسر الباقين.

وطبقاً لمصادر الجيش الوطني فقد قتل اكثر من 80 من عناصر الميليشيا خلال مواجهات الأيام الثلاثة الماضية وأسر 188 آخرين. وأن هذه القوات تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في منطقة جبل المنصاع الواقع في جبهة ميسرة نهم وهو من الجبال المطلة على حريب نهم ولا يزال في تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن قوات الجيش حررت سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وكان الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي قال إن 72 حوثياً قتلوا خلال المواجهات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء. وان ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى جبال يام لكنها منيت بهزيمة كبيرة.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من شن هجوم مضاد في نهم حررت على إثره سلسلة جبلية في الجبهة. وذكرت أن صفوف الميليشيا شهدت انهيارات كبيرة عقب مقتل قيادات حوثية بارزة.