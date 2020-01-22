العراق يزداد اشتعالاً

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

تجدد التوتر وقطع الطرق، في العراق بعد يوم صاخب شهدته البلاد، الاثنين، أدى إلى مقتل 6، سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين الذين قطعوا عدة طرق وجسور حيوية، سواء في العاصمة أو محافظات الجنوب، فيما أعلنت عمليات بغداد، إصابة عدد من القوات الأمنية بأسلحة كاتمة للصوت خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وإنهاء نفوذ إيران.

وأكدت مصادر طبية مقتل عدد من المتظاهرين وجرح العشرات في المواجهات التي حدثت بين المتظاهرين والقوى الأمنية عند شارع محمد القاسم.

وأشارت المصادر إلى أن القوى الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مقربة من طريق «محمد القاسم»، من أجل تفريق المحتجين، ما أدى إلى إصابة 7 بحالات اختناق. ولاحقاً تمكن المتظاهرون من إغلاق الطريق الحيوي، الأهم في العاصمة.

في المقابل، أصيب عدد من الجنود بإطلاق نار من أسلحة كاتمة قرب تقاطع قرطبة ببغداد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن قيادة عمليات بغداد.

إلى ذلك، أكدت عمليات بغداد أن القوات الأمنية تمارس ضبطا عاليا للنفس وملتزمة بقواعد للاشتباك في حماية المتظاهرين. كما دعت المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع قوات الأمن في الكشف عن المسلحين والقبض عليهم.

وفي كربلاء، أفيد فجراً بمقتل أحد المحتجين في مدينة كربلاء إثر إطلاق النار من قبل القوات الأمنية. وعمدت القوى الأمنية إلى محاصرة المتظاهرين تحت جسر الضريبة من جهة «سريع حي رمضان» وشارع السناتر في كربلاء.

إلى ذلك، قطع عدد من المحتجين صباحاً أغلب الطرق بالإطارات المحترقة في محافظتي النجف (جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد) وكربلاء (الواقعة في منطقة الفرات الأوسط)، كما قطعوا جسر الثورة في بابل.

كما شهدت مدينة البصرة (جنوب العراق) حالة من التوتر والكر والفر بين عدد من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. وأفيد عن إطلاق نار كثيف في شارع الأندلس، وسط المدينة. وكانت العاصمة العراقية شهدت أيضاً مواجهات، وأفادت مصادر أمنية وطبية في وقت متأخر الاثنين، أن ستة عراقيين بينهم شرطيان لقوا حتفهم وأصيب العشرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد أن تجددت التظاهرات المناوئة للحكومة في أعقاب هدوء استمر عدة أسابيع، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت أن ثلاثة من المحتجين توفوا في المستشفى متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها بعد أن أطلقت الشرطة الذخيرة الحية في ساحة الطيران في بغداد. وأوضحت أن اثنين أصيبا بأعيرة نارية، بينما أصابت الثالث قنبلة غاز مسيل للدموع.

إلى ذلك، قال شهود إن محتجين ألقوا القنابل الحارقة والحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز.